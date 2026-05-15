Visite guidée Le végétal sacrés symboles et symboles sacrés Musée de Sens Sens

Sens

Visite guidée Le végétal sacrés symboles et symboles sacrés

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:30:00

fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Plantes, arbres, fleurs, fruits, légumes le végétal est partout au musée de Sens. Omniprésent dans l’architecture, les collections archéologiques et œuvres d’art, vous l’avez peut-être vu sans vraiment le voir. Cette visite vous donnera l’opportunité de vous attarder sur le détail végétal et la symbolique qui y est associée. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Visite guidée Le végétal sacrés symboles et symboles sacrés

L’événement Visite guidée Le végétal sacrés symboles et symboles sacrés Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)