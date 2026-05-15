Visite guidée Le végétal sacrés symboles et symboles sacrés Musée de Sens Sens
Visite guidée Le végétal sacrés symboles et symboles sacrés Musée de Sens Sens dimanche 16 août 2026.
Sens
Visite guidée Le végétal sacrés symboles et symboles sacrés
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:30:00
fin : 2026-08-16 17:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Plantes, arbres, fleurs, fruits, légumes le végétal est partout au musée de Sens. Omniprésent dans l’architecture, les collections archéologiques et œuvres d’art, vous l’avez peut-être vu sans vraiment le voir. Cette visite vous donnera l’opportunité de vous attarder sur le détail végétal et la symbolique qui y est associée. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Le végétal sacrés symboles et symboles sacrés
L’événement Visite guidée Le végétal sacrés symboles et symboles sacrés Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Balade méditative et atelier d’écriture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 20 mai 2026
- Moteur … on chante ! Théâtre Sens 22 mai 2026
- Come Bach Théâtre municipal Sens 23 mai 2026
- Atelier BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 23 mai 2026
- Concert de Penny Lies, Musée de Sens, Sens 23 mai 2026