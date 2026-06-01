Apéro conf’ : Archéologue, quand Google maps est ton ami !, Mairie de Melay, Melay

Apéro conf’ : Archéologue, quand Google maps est ton ami ! Samedi 13 juin, 17h00 Mairie de Melay Saône-et-Loire

6 € par personnes (gratuit – de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Incroyable toutes les pépites que l’ont peut trouver en flanant sur Google Maps !

Un oppidum à Ambierle, des mottes castrales à Melay et Chenay ? Découvrir de tels sites, ce n’est pas juste marquer un lieu sur une carte, c’est aussi comprendre le passé de nos territoires !

Une conf’ accessible à tous, même si vous ignorez (pour l’instant) ce que sont un oppidum ou une motte castrale ;) L’occasion de découvrir, avec humour et dans la convivialité, des pans souvent ignorés de notre histoire !

Prenez un rafraîchissement et installez-vous confortablement pour un voyage à travers le temps

Buvette par le COmité des Fêtes de Melay dès 17h

Conf’ à 17h30

Mairie de Melay 24 rue de Briennon 71110 Melay Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 22 01 47 54 [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 01 47 54 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimonistik@gmail.com »}] Parking en face de la Mairie

Incroyable toutes les pépites que l’ont peut trouver en flanant sur Google Maps !

©Patrimonistik