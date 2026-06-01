Balade Commentée : 1000 ans d’histoire autour de la Stèle Jean Moulin, Lieu-dit Bagneaux 71110 Melay, Melay

Balade Commentée : 1000 ans d’histoire autour de la Stèle Jean Moulin Samedi 13 juin, 10h00, 14h00 Lieu-dit Bagneaux 71110 Melay Saône-et-Loire

6 € par personne (gratuit – de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

De l’installation des premiers seigneurs à l’atterrissage de Jean Moulin et ses compagnons en 1943, de l’ancien port fluvial sur la Loire à la construction du Canal de Roanne à Digoin, ce sont plus de 1000 ans d’histoire de Melay et du Brionnais que l’on parcours sur à peine quelques centaines de mètres !

Une balade commentée originale, créée à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, accessible à tous, pour découvrir un riche passé souvent méconnu, dans une ambiance conviviale et avec aussi un peu d’humour !

Lieu-dit Bagneaux 71110 Melay Les Bagneaux 71110 melay Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 22 01 47 54 https://www.facebook.com/profile.php?id=61574941801133 L’histoire de nos villages est plus riche qu’on ne le croit souvent. A Bagneaux, autour de la stèle Jean Moulin, perdurent les traces de plus de 1000 ans de l’histoire du village et du Brionnais ! Parking sur place ou à la halte nautique avec accès à pied/en vélo par le chemin de halage du canal

De l’installation des premiers seigneurs à l’atterrissage de Jean Moulin et ses compagnons en 1943, de l’ancien port fluvial sur la Loire à la construction du Canal de Roanne à Digoin, ce sont plus à…

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