Melay

JEA Balade commentée 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin

Lieu-dit Bagneaux Melay Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, découvrez les 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin.

De l’installation des premiers seigneurs à l’atterrissage de Jean Moulin et ses compagnons en 1943, de l’ancien port fluvial sur la Loire à la construction du Canal de Roanne à Digoin, ce sont plus de 1000 ans d’histoire de Melay et du Brionnais que l’on parcourt sur à peine quelques centaines de mètres !

Une balade commentée originale, créée spécialement à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, accessible à tous, pour découvrir un riche passé souvent méconnu, dans une ambiance conviviale et avec aussi un peu d’humour ! .

Lieu-dit Bagneaux Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté patrimonistik@gmail.com

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English : JEA Balade commentée 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin

L’événement JEA Balade commentée 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin Melay a été mis à jour le 2026-05-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III