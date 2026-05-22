JEA Balade commentée 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin Melay
JEA Balade commentée 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin Melay samedi 13 juin 2026.
Melay
JEA Balade commentée 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin
Lieu-dit Bagneaux Melay Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, découvrez les 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin.
De l’installation des premiers seigneurs à l’atterrissage de Jean Moulin et ses compagnons en 1943, de l’ancien port fluvial sur la Loire à la construction du Canal de Roanne à Digoin, ce sont plus de 1000 ans d’histoire de Melay et du Brionnais que l’on parcourt sur à peine quelques centaines de mètres !
Une balade commentée originale, créée spécialement à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, accessible à tous, pour découvrir un riche passé souvent méconnu, dans une ambiance conviviale et avec aussi un peu d’humour ! .
Lieu-dit Bagneaux Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté patrimonistik@gmail.com
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English : JEA Balade commentée 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin
L’événement JEA Balade commentée 1000 ans d’Histoire autour de la Stèle Jean Moulin Melay a été mis à jour le 2026-05-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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