JEA Apéro conf’ Archéologue, quand Google Maps est ton ami ! Mairie Melay

Melay

JEA Apéro conf’ Archéologue, quand Google Maps est ton ami !

Mairie 26 Rue de Briennon Melay Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Incroyable toutes les pépites que l’on peut trouver en flânant sur Google Maps !

Un oppidum à Ambierle, des mottes castrales à Melay et Chenay ? Découvrir de tels sites, ce n’est pas juste marquer un lieu sur une carte, c’est aussi comprendre le passé de nos territoires !

Une conf’ accessible à tous, même si vous ignorez (pour l’instant) ce que sont un oppidum ou une motte castrale. L’occasion de découvrir, avec humour et dans la convivialité, des pans souvent ignorés de notre histoire !

Prenez un rafraîchissement et installez-vous confortablement pour un voyage à travers le temps.

Buvette par le Comité des Fêtes de Melay dès 17h et la conférence débute à 17h30. .

Mairie 26 Rue de Briennon Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté patrimonistik@gmail.com

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English : JEA Apéro conf’ Archéologue, quand Google Maps est ton ami !

L’événement JEA Apéro conf’ Archéologue, quand Google Maps est ton ami ! Melay a été mis à jour le 2026-05-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III