Apéro conté : Conteurs amateurs – sur inscription | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Dimanche 10 mai, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un moment participatif du festival Fabula : le public est invité à venir raconter une histoire. Temps ouvert aux conteurs amateurs, sur inscription à partir de 16 ans

**Et vous ? Venez raconter une histoire.**

Pendant le festival de contes Fabula, certains moments sont ouverts à celles et ceux qui souhaitent partager un récit avec le public : conte traditionnel, histoire inventée ou récit personnel.

Ces temps conviviaux permettent aux **conteurs amateurs** de prendre la parole et de participer à l’esprit du festival.

Les histoires doivent être courtes et accessibles à tous : chacun raconte à sa manière, simplement pour le plaisir de partager une histoire.

**

Durée maximum d’une histoire : 6 minutes.**

La participation est gratuite mais l’inscription est nécessaire pour nous permettre d’organiser ces temps de conte.

**Pour vous inscrire :** [https://www.tisseursdecontes.fr/events/apero-conte-3/](https://www.tisseursdecontes.fr/events/apero-conte-3/)

Dans le cadre de la première édition du festival de contes Fabula, du 8 au 10 mai 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T12:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture 06 31 15 87 58 tisseursdecontes@gmail.com https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/

Ferme de la Harpe Avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

