Apéro Créatif

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-31

Envie de créer, bricoler, imaginer… Le tout dans une ambiance détendue autour d’un verre ?

Les Apéros Créatifs reviennent en décembre pour deux soirées placées sous le signe du DIY et du partage !

Au programme

– Un espace créatif en libre accès

– Du matériel mis à disposition pour créer sur place papiers, crayons, colle, éléments DIY…

– Vous pouvez aussi ramener votre propre matériel pour réaliser votre projet personnel.

– Bar ouvert pour accompagner l’inspiration

– Un moment convivial, ouvert à toutes et tous, débutant·es comme passionné·es

– Un temps pour souffler, imaginer, bidouiller, oser… et repartir avec votre création ou simplement des idées plein la tête

On vous attend pour deux soirées inspirantes et chaleureuses. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Créatif

L’événement Apéro Créatif Le Havre a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie