Apéro Créatif
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 18:00:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17 2026-03-31
Envie de créer, bricoler, imaginer… Le tout dans une ambiance détendue autour d’un verre ?
Les Apéros Créatifs reviennent en décembre pour deux soirées placées sous le signe du DIY et du partage !
Au programme
– Un espace créatif en libre accès
– Du matériel mis à disposition pour créer sur place papiers, crayons, colle, éléments DIY…
– Vous pouvez aussi ramener votre propre matériel pour réaliser votre projet personnel.
– Bar ouvert pour accompagner l’inspiration
– Un moment convivial, ouvert à toutes et tous, débutant·es comme passionné·es
– Un temps pour souffler, imaginer, bidouiller, oser… et repartir avec votre création ou simplement des idées plein la tête
On vous attend pour deux soirées inspirantes et chaleureuses. .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
English : Apéro Créatif
