Visite en soirée des serres des Jardins Suspendus Les Jardins Suspendus Entrée sud Le Havre
Visite en soirée des serres des Jardins Suspendus Les Jardins Suspendus Entrée sud Le Havre vendredi 17 avril 2026.
Visite en soirée des serres des Jardins Suspendus
Les Jardins Suspendus Entrée sud 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 21:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-09-18
Plongés dans l’obscurité, venez découvrir autrement les serres de collection en profitant des collections végétales dans une ambiance étonnante.
Rendez-vous entrée sud
Durée 2h
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. .
Les Jardins Suspendus Entrée sud 29 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite en soirée des serres des Jardins Suspendus
L’événement Visite en soirée des serres des Jardins Suspendus Le Havre a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie