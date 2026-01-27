Visite en soirée des serres des Jardins Suspendus Les Jardins Suspendus Entrée sud Le Havre

Visite en soirée des serres des Jardins Suspendus

Plongés dans l’obscurité, venez découvrir autrement les serres de collection en profitant des collections végétales dans une ambiance étonnante.

Rendez-vous entrée sud

Durée 2h

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. .

