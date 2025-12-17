Spectacle Clément Blouin, Magicien ? C’est pas un métier ! Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Clément Blouin, Magicien ? C’est pas un métier !

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Magicien ? C’est pas un métier ! Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, mes conneries avec Simon, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières scènes à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie !

En 2022, Clément co-écrit son premier spectacle d’humour et de magie avec Nicolas Genevaz et Thomas Caruso Aragona destiné au grand public et le joue un an à Paris au Théâtre des Mathurins et à l’Apollo. S’ensuit un premier festival d’Avignon complet et une tournée dans toute la France. il est également la révélation Coup de coeur dans l’émission Les Comiques Préférés des Français avec Laurence Boccolini, il fait une apparition dans Cabaret avec Stéphane Bern sur France 2 et rejoint le casting de la saison 14 du Jamel Comedy Club sur Canal +.

Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de G.O au Club Med !

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Clément Blouin, Magicien ? C’est pas un métier !

L’événement Spectacle Clément Blouin, Magicien ? C’est pas un métier ! Le Havre a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie