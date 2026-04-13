Apéro dans les Vignes au Coucher du Soleil Champagne Harlin Père & Fils Mareuil-le-Port

Mareuil-le-Port

Apéro dans les Vignes au Coucher du Soleil

Champagne Harlin Père & Fils 8 rue de la Fontaine Mareuil-le-Port Marne

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

Vivez un moment suspendu avec le Champagne Harlin Père & Fils à Mareuil-le-Port ! Imaginez-vous un verre à la main, face aux vignes dorées par le soleil couchant, au rythme d’un groupe de jazz… Le cadre parfait pour débuter l’été.

Au programme Dégustation de nos champagnes, bouchées apéritives gourmandes et ambiance musicale live… le lieu exact vous sera dévoilé quelques jours avant!

***En cas de météo capricieuse, la soirée se déroulera à l’abri dans l’ambiance feutrée des caves*** .

Champagne Harlin Père & Fils 8 rue de la Fontaine Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est

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English : Apéro dans les Vignes au Coucher du Soleil

L’événement Apéro dans les Vignes au Coucher du Soleil Mareuil-le-Port a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne