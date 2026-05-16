Soirée exceptionnelle Bar à champagne des Vignerons de la Vallée du Flagot Fête de la Musique Port-à-Binson Mareuil-le-Port

Mareuil-le-Port

Soirée exceptionnelle Bar à champagne des Vignerons de la Vallée du Flagot Fête de la Musique

Port-à-Binson Bords de Marne Mareuil-le-Port Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

Les vignerons de la Vallée du Flagot vous accueillent rue de l’île d’Amour à Port-à-Binson, pour célébrer la Musique comme il se doit, le samedi 21 juin 2026.

Évadez-vous et venez passer un moment agréable en compagnie des vignerons qui vous feront déguster leurs cuvées et profitez d’animations, concerts foodtrucks en bord de Marne!

Pour suivre leur actu Les Vignerons de la Vallée du Flagot. .

Port-à-Binson Bords de Marne Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est

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English : Soirée exceptionnelle Bar à champagne des Vignerons de la Vallée du Flagot Fête de la Musique

L’événement Soirée exceptionnelle Bar à champagne des Vignerons de la Vallée du Flagot Fête de la Musique Mareuil-le-Port a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne