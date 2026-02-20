Informations pratiques

Neuvic

Apéro dînatoire des patoisants occitans de Haute-Corrèze

19 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les clubs de patoisants locaux (Neuvic , Ussel, St-Junien) se retrouveront lors d’un apéro déjeunatoire pour célébrer dans une ambiance conviviale et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la langue des Troubadours et de nos ancêtres, Jeux, chansons, quizzs, etc seront de la fête à laquelle est invitée toute personne patoisante du territoire (mais inscription obligatoire au 06 75 36 36 76 si vous n’êtes pas membre d’un des clubs mentionnés ci-dessus).

Gratuit mais apportez vos quiches, gâteaux, pountis, etc. à partager et selon votre humeur et vos envies …­ .

19 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 36 36 86 monedieres@yahoo.fr

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English : Apéro dînatoire des patoisants occitans de Haute-Corrèze

L’événement Apéro dînatoire des patoisants occitans de Haute-Corrèze Neuvic a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze