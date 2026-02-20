Apéro dînatoire des patoisants occitans de Haute-Corrèze Neuvic
dimanche 20 septembre 2026 · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Apéro dînatoire des patoisants occitans de Haute-Corrèze
19 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Les clubs de patoisants locaux (Neuvic , Ussel, St-Junien) se retrouveront lors d’un apéro déjeunatoire pour célébrer dans une ambiance conviviale et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la langue des Troubadours et de nos ancêtres, Jeux, chansons, quizzs, etc seront de la fête à laquelle est invitée toute personne patoisante du territoire (mais inscription obligatoire au 06 75 36 36 76 si vous n’êtes pas membre d’un des clubs mentionnés ci-dessus).
Gratuit mais apportez vos quiches, gâteaux, pountis, etc. à partager et selon votre humeur et vos envies … .
19 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 36 36 86 monedieres@yahoo.fr
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English : Apéro dînatoire des patoisants occitans de Haute-Corrèze
L’événement Apéro dînatoire des patoisants occitans de Haute-Corrèze Neuvic a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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