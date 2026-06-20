Apéro-dînatoire solidaire Quai Albert Pichon Pauillac
Apéro-dînatoire solidaire Quai Albert Pichon Pauillac samedi 4 juillet 2026.
Pauillac
Apéro-dînatoire solidaire
Quai Albert Pichon La Rotonde Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Femmes Médocaines Unies organise un apéro-dînatoire à la Rotonde.
Venez passer un moment convivial et échanger autour d’un verre et de quelques gourmandises.
Les bénéfices de cette soirée contribueront au financement des actions de l’association, telles le soutien aux femmes en difficulté, la récolte de dons pour les femmes et les bébés, l’entraide,….
Vous êtes attendus nombreux pour cette soirée sous le signe de la solidarité ! .
Quai Albert Pichon La Rotonde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 40 74 65 femmesmedocaines@gmail.com
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English : Apéro-dînatoire solidaire
L’événement Apéro-dînatoire solidaire Pauillac a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Médoc-Vignoble
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