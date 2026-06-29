Don de sang à Pauillac Salle des Fêtes du Pouyalet Pauillac
Don de sang à Pauillac Salle des Fêtes du Pouyalet Pauillac lundi 29 juin 2026.
Pauillac
Don de sang à Pauillac
Salle des Fêtes du Pouyalet 2 Route du Plantier Cornu Pauillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 15:00:00
fin : 2026-06-29 19:00:00
Date(s) :
2026-06-29
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
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Faites un cadeau rare et précieux !
Sur R.V. .
Salle des Fêtes du Pouyalet 2 Route du Plantier Cornu Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00
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English : Don de sang à Pauillac
L’événement Don de sang à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble
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