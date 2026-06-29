Don de sang à Pauillac Salle des Fêtes du Pouyalet Pauillac lundi 29 juin 2026.

Pauillac

Don de sang à Pauillac

Salle des Fêtes du Pouyalet 2 Route du Plantier Cornu Pauillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 15:00:00

fin : 2026-06-29 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vous êtes attendus à la salle des fêtes du Pouyalet pour faire un don et sauvez des vies.

Faites un cadeau rare et précieux !

Sur R.V. .

Salle des Fêtes du Pouyalet 2 Route du Plantier Cornu Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00

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English : Don de sang à Pauillac

L’événement Don de sang à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble