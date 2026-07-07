Apéro du Port Epitaxx Saint-Cast-le-Guildo
mardi 28 juillet 2026 · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Apéro du Port Epitaxx
Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 20:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Epitaxx fait revivre les grands standards du Pop-Rock en interprétant des morceaux emblématiques de groupes légendaires tels que Dire Straits, les Rolling Stones, AC/DC, Muse, Pink Floyd, ZZ Top, U2 ou David Bowie. .
Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18
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English :
L’événement Apéro du Port Epitaxx Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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