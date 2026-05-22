Découverte du petit monde à marée basse Rue des Quatre Vaux Saint-Cast-le-Guildo
Découverte du petit monde à marée basse Rue des Quatre Vaux Saint-Cast-le-Guildo mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Découverte du petit monde à marée basse
Rue des Quatre Vaux Plage des 4 vaux Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Qui vit sous les cailloux ou sous les algues, comment s’adaptent les animaux à des conditions difficiles, à quelle taille peut-on les récolter, et autres anecdotes. Prévoir chaussures ou sandales qui tiennent aux pieds. A partir de 5 ans .
Rue des Quatre Vaux Plage des 4 vaux Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89
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English :
L’événement Découverte du petit monde à marée basse Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-22 par Syndicat des Caps
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