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Découverte du petit monde à marée basse Rue des Quatre Vaux Saint-Cast-le-Guildo

Découverte du petit monde à marée basse Rue des Quatre Vaux Saint-Cast-le-Guildo mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Rue des Quatre Vaux

Adresse : Plage des 4 vaux

Ville : 22380 Saint-Cast-le-Guildo

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Saint-Cast-le-Guildo

Découverte du petit monde à marée basse

Rue des Quatre Vaux Plage des 4 vaux Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Qui vit sous les cailloux ou sous les algues, comment s’adaptent les animaux à des conditions difficiles, à quelle taille peut-on les récolter, et autres anecdotes. Prévoir chaussures ou sandales qui tiennent aux pieds. A partir de 5 ans   .

Rue des Quatre Vaux Plage des 4 vaux Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89 

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English :

L’événement Découverte du petit monde à marée basse Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-22 par Syndicat des Caps

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