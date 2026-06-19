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Balade au verger partagé les courbes Saint-Cast-le-Guildo

jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Verger Les Courbes/Saint-Cast
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Balade au verger partagé les courbes

Verger Les Courbes/Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-23

L’association Verts de terre vous invite à découvrir le verger partagé.
Ensuite, nous vous accompagnerons dans votre exploration du vivant, des plantes et des petites bestioles qui y vivent. Nous essaierons de les identifier ensemble.
Apportez vos portables. Jeudi 23 juillet de 15 h à 19 h, verger Les courbes, dans le bourg, Saint-Cast-le-Guildo. Gratuit. Contact 06 44 82 68 05.   .

Verger Les Courbes/Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 82 68 05 

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English :

L’événement Balade au verger partagé les courbes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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