Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Balade au verger partagé les courbes

Verger Les Courbes/Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23

L’association Verts de terre vous invite à découvrir le verger partagé.

Ensuite, nous vous accompagnerons dans votre exploration du vivant, des plantes et des petites bestioles qui y vivent. Nous essaierons de les identifier ensemble.

Apportez vos portables. Jeudi 23 juillet de 15 h à 19 h, verger Les courbes, dans le bourg, Saint-Cast-le-Guildo. Gratuit. Contact 06 44 82 68 05. .

Verger Les Courbes/Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 82 68 05

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English :

L’événement Balade au verger partagé les courbes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme