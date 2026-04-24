Place aux mômes Be ice cycle Saint-Cast-le-Guildo
Place aux mômes Be ice cycle Saint-Cast-le-Guildo vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Place aux mômes Be ice cycle
Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Be ice cycle
Compagnie Zirkus Morsa
Quelles sont les deux choses les plus chouettes de l’été?
Rosa et Mathilde, acrobates et mangeuses de glaces professionnelles ont créé un concept innovant et délicieux qui mélange leurs deux passions le GLACIRQUE !
Be ice cycle est un mélange de spectacle de cirque et de fabrication de glace artisanale.
Les portés acrobatiques au sol et sur vélo fixe sont les ingrédients de cette recette fun et délicieuse.
Tout public
Sans réservation .
Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18
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English :
L’événement Place aux mômes Be ice cycle Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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