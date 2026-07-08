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AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares Jason Mist Saint-Cast-le-Guildo

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Square Pellion
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares Jason Mist

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Originaire de Nouvelle-Calédonie, auteur compositeur interprète, Jason Mist est un artiste complet qui a la particularité de jouer de la guitare slide. Ses expériences en Inde et en Australie lui ont permis de se forger et d’enrichir sa musique ​qui est à son image ; les yeux et les oreilles grand ouverts sur le monde. Il est guidé par des valeurs humanistes, qu’il lui tient à cœur de transmettre. Si Jason ne veut se restreindre à aucun genre musical, le son qu’il offre est résolument folk, blues, mêlé aux rythmes de son île natale. ​   .

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18 

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English :

L’événement Concert des Mercredisquares Jason Mist Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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