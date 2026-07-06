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AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Apéro du Port Genevieve Saint-Cast-le-Guildo

mardi 18 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Port d'Armor
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Apéro du Port Genevieve

Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Autrice-compositrice-interprète anglaise, Genevieve séduit par son univers indie poprock
à la fois envoûtant et énergique. Portée par une présence scénique charismatique, elle
livre une musique puissante et sensible, créant une connexion sincère avec son public.   .

Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18 

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English :

L’événement Apéro du Port Genevieve Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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