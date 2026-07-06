Apéro du Port Genevieve Saint-Cast-le-Guildo
mardi 18 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Apéro du Port Genevieve
Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Autrice-compositrice-interprète anglaise, Genevieve séduit par son univers indie poprock
à la fois envoûtant et énergique. Portée par une présence scénique charismatique, elle
livre une musique puissante et sensible, créant une connexion sincère avec son public. .
Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18
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English :
L’événement Apéro du Port Genevieve Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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