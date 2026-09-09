Apéro et échanges Stammtisch franco-allemand Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Apéro et échanges Stammtisch franco-allemand

Jeudi 15 octobre 2026 de 18h30 à 20h15. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15 20:15:00

Date(s) :

2026-10-15

Une soirée pour échanger dans les deux langues, en français et en allemand.

Bienvenue au Stammtisch mensuel au Centre Franco-Allemand de Provence ! Ce sera l’occasion optimale pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de pratiquer l’allemand ou le français dans un cadre convivial et détendu, autour d’un verre et d’un apéritif. .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

An evening for conversation in both languages, French and German.

L’événement Apéro et échanges Stammtisch franco-allemand Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence