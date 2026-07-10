Salon des sports Complexe sportif du Val de l’Arc Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Salon des sports

Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 18h. Complexe sportif du Val de l’Arc Chemin Des Infirmeries Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La ville offre la possibilité aux associations et aux structures qui œuvrent pour la pratique et la promotion du sport de rencontrer les Aixois et de leur faire découvrir, essayer et choisir leurs activités physique.

Événement incontournable de la rentrée, la Ville offre la possibilité aux associations et aux structures qui œuvrent pour la pratique et la promotion du sport de rencontrer les Aixois et de leur faire découvrir, essayer et choisir leurs activités physiques et sportives pour la nouvelle année.



Les animations prévues au cours du salon, aux travers des démonstrations et des sessions d’initiations, donnent une dimension festive à cette belle journée d’échanges. .

Complexe sportif du Val de l’Arc Chemin Des Infirmeries Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Aix-en-Provence offers associations and organizations working to promote sport the chance to meet the people of Aix-en-Provence and help them discover, try out and choose their physical activities.

L’événement Salon des sports Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence