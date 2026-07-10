Salon des sports Complexe sportif du Val de l’Arc Aix-en-Provence
samedi 5 septembre 2026 · Complexe sportif du Val de l'Arc · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Salon des sports
Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 18h. Complexe sportif du Val de l’Arc Chemin Des Infirmeries Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
La ville offre la possibilité aux associations et aux structures qui œuvrent pour la pratique et la promotion du sport de rencontrer les Aixois et de leur faire découvrir, essayer et choisir leurs activités physique.
Événement incontournable de la rentrée, la Ville offre la possibilité aux associations et aux structures qui œuvrent pour la pratique et la promotion du sport de rencontrer les Aixois et de leur faire découvrir, essayer et choisir leurs activités physiques et sportives pour la nouvelle année.
Les animations prévues au cours du salon, aux travers des démonstrations et des sessions d’initiations, donnent une dimension festive à cette belle journée d’échanges. .
Complexe sportif du Val de l’Arc Chemin Des Infirmeries Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aix-en-Provence offers associations and organizations working to promote sport the chance to meet the people of Aix-en-Provence and help them discover, try out and choose their physical activities.
L’événement Salon des sports Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Festival Côté Cour Aix-en-Provence 15 juillet 2026
- Découverte Vignes & Vins de la cave Les Vignerons d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 15 juillet 2026
- Conférence Peter KNAPP BAUHAUS Fondation Vasarely Aix-en-Provence 16 juillet 2026
- Opéra Les Vêpres Siciliennes Giuseppe Verdi (1813 1901) Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence 16 juillet 2026
- Layale Chaker & Sarafand / Festival d’Aix-en-Provence, Conservatoire Darius Milhaud, Aix-en-Provence 16 juillet 2026