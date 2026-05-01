APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac
APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac mercredi 20 mai 2026.
Aurignac
APERO-HISTOIRE
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Conférence L’Occitanie, qu’es aquò ? Spécial Hors les murs avec Les Archives Départementales.
Les Archives Départementales, en partenariat avec La Cafetière vous invitent à découvrir ce qu’est l’Occitanie, ses origines, son histoire et sa culture. Au cours de ce moment convivial animé par Pascal Bergougnan (chargé de mission auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour la valorisation de la culture et de la langue occitane) et Isabelle Sourroubille (médiatrice culturelle aux Archives départementales), vous découvrirez les nombreuses facettes de ce territoire emblématique qu’est l’Occitanie.
Entrée Libre .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference L’Occitanie, qu’es aquò? Hors les murs special with Les Archives Départementales.
L’événement APERO-HISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)
- COURS D’ITALIEN Rue Saint-Michel Aurignac 15 mai 2026
- GROUPE DE RENCONTRE ROGÉRIEN LA CAFETIERE Aurignac 15 mai 2026
- CONFÉRENCE ÇA CHAUFFE À LA PRÉHISTOIRE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 15 mai 2026
- Spectacle Röy-Röy – Collectif Suzette et Nora, La Glissade, Aurignac 15 mai 2026
- VIDE-DRESSING Place du petit foirail Aurignac 16 mai 2026