APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

APERO-HISTOIRE

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Conférence L’Occitanie, qu’es aquò ? Spécial Hors les murs avec Les Archives Départementales.

Les Archives Départementales, en partenariat avec La Cafetière vous invitent à découvrir ce qu’est l’Occitanie, ses origines, son histoire et sa culture. Au cours de ce moment convivial animé par Pascal Bergougnan (chargé de mission auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour la valorisation de la culture et de la langue occitane) et Isabelle Sourroubille (médiatrice culturelle aux Archives départementales), vous découvrirez les nombreuses facettes de ce territoire emblématique qu’est l’Occitanie.

Entrée Libre .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Conference L’Occitanie, qu’es aquò? Hors les murs special with Les Archives Départementales.

L’événement APERO-HISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE