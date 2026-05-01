VIDE-DRESSING Place du petit foirail Aurignac

Aurignac

VIDE-DRESSING

Place du petit foirail LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

3è édition du vide-dressing de La Cafetière pour attaquer les beaux jours !!!

Après deux premières éditions portées par La Cafetière, ce sont aujourd’hui des habitantes et bénévoles qui prennent le relais de l’organisation.

Une nouvelle étape, et une belle évolution pour cet événement devenu un rendez-vous attendu !

Pour cette édition, le vide-dressing s’installe en extérieur, pour profiter pleinement du printemps.

Ce passage de flambeau illustre parfaitement l’esprit de La Cafetière.

Ici, on accompagne les idées, on soutient les envies, et on encourage chacun à se lancer.

L’objectif encourager les citoyen.e.s à devenir acteur.rice de son territoire.

Venez chiner, échanger et partager un moment convivial !

Tarifs raisonnés et petite restauration sur place. 5 .

Place du petit foirail LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

3rd edition of La Cafetière’s clothing sale to kick off the summer!

L’événement VIDE-DRESSING Aurignac a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE