Apéro-Jazz Reims Big Band Le Lavoir Cormontreuil

Apéro-Jazz Reims Big Band

Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 21:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Tout public

Depuis sa création, ce grand orchestre de jazz s’est toujours distingué par son exigence élevée. Il maintient un haut niveau de rigueur, d’énergie et de convivialité que nous avons à cœur de partager avec le public.

La formation interprète non seulement des standards dans la plus pure tradition des grands Big Band de Duke Ellington, Count Basie, Claude Bolling, Charles Mingus, Olivier Nelson, Franck Sinatra mais revisite et fait découvrir des arrangements plus récents de Roy Hargrove, Arturo Sandoval, Stevie Wonder, Oasis et bien d’autres… .

Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil 51350 Marne Grand Est animation@cormontreuil.fr

