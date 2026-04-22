Pluvigner

Apéro Klam Adeline Haudiquet

Espace Goh-Castel Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Poésie mise en musique au rythme de l’Amour et de ses états ‘âme qui l’animent

Une carte blanche à Adeline Haudiquet, artiste habituée des Apéros Klam, et qui se représentera cette fois en solo voix et guitare. .

Espace Goh-Castel Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéro Klam Adeline Haudiquet

L’événement Apéro Klam Adeline Haudiquet Pluvigner a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon