Apéro Klam Adeline Haudiquet Pluvigner
Apéro Klam Adeline Haudiquet Pluvigner mercredi 24 juin 2026.
Pluvigner
Apéro Klam Adeline Haudiquet
Espace Goh-Castel Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Poésie mise en musique au rythme de l’Amour et de ses états ‘âme qui l’animent
Une carte blanche à Adeline Haudiquet, artiste habituée des Apéros Klam, et qui se représentera cette fois en solo voix et guitare. .
Espace Goh-Castel Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéro Klam Adeline Haudiquet
L’événement Apéro Klam Adeline Haudiquet Pluvigner a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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