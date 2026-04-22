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Apéros Klam Mickael Vidal Le StanG Pluvigner

Apéros Klam Mickael Vidal Le StanG Pluvigner jeudi 20 août 2026.

Lieu : Le StanG

Adresse : 1 Avenue Gén de Gaulle

Ville : 56330 Pluvigner

Département : Morbihan

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Pluvigner

Apéros Klam Mickael Vidal

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

De la clarinette, du chant et de l’accordéon diatonique. Une pause musicale qui laisse une place démentielle à l’improvisation et aux surprises. Du roots quercynois, du brut, du beau et une pointe de pathos. Voici un solo sans détour qui redonne à la voix son importance dans la fête. Un espace de liberté dont personne ne saurait en prédire la teneur.   .

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31 

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English : Apéros Klam Mickael Vidal

L’événement Apéros Klam Mickael Vidal Pluvigner a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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