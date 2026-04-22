Apéros Klam Mickael Vidal Le StanG Pluvigner
Apéros Klam Mickael Vidal Le StanG Pluvigner jeudi 20 août 2026.
Pluvigner
Apéros Klam Mickael Vidal
Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
De la clarinette, du chant et de l’accordéon diatonique. Une pause musicale qui laisse une place démentielle à l’improvisation et aux surprises. Du roots quercynois, du brut, du beau et une pointe de pathos. Voici un solo sans détour qui redonne à la voix son importance dans la fête. Un espace de liberté dont personne ne saurait en prédire la teneur. .
Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam Mickael Vidal
L’événement Apéros Klam Mickael Vidal Pluvigner a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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