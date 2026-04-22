Apéros Klam Mickael Vidal Le StanG Pluvigner

Pluvigner

Apéros Klam Mickael Vidal

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

De la clarinette, du chant et de l’accordéon diatonique. Une pause musicale qui laisse une place démentielle à l’improvisation et aux surprises. Du roots quercynois, du brut, du beau et une pointe de pathos. Voici un solo sans détour qui redonne à la voix son importance dans la fête. Un espace de liberté dont personne ne saurait en prédire la teneur. .

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéros Klam Mickael Vidal

L’événement Apéros Klam Mickael Vidal Pluvigner a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon