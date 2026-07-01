Art Péros Magellan Pluvigner
jeudi 30 juillet 2026 · Pluvigner
Informations pratiques
Pluvigner
Art Péros Magellan
Parc du StanG Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Un tour du monde en chanson un lever de soleil à Istambul, une égyptienne à Buenos aires, une nuit blanche à la Barbade, un légionnaire à la Havane, un carnaval à Lafayette, une cumbia au Caire, un verre de rhum à Galway ou un tango en pirogue.
Dans un concert Carnet de voyage , ce duo accordéon, ukulélé, percussions embarque le public à la rencontre d’histoires, de cultures et de danses, de La Méditérranée à La Louisiane et de La réunion au Cap Vert. .
Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Art Péros Magellan Pluvigner a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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