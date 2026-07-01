Informations pratiques

Pluvigner

Art Péros Magellan

Parc du StanG Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Un tour du monde en chanson un lever de soleil à Istambul, une égyptienne à Buenos aires, une nuit blanche à la Barbade, un légionnaire à la Havane, un carnaval à Lafayette, une cumbia au Caire, un verre de rhum à Galway ou un tango en pirogue.

Dans un concert Carnet de voyage , ce duo accordéon, ukulélé, percussions embarque le public à la rencontre d’histoires, de cultures et de danses, de La Méditérranée à La Louisiane et de La réunion au Cap Vert. .

Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Art Péros Magellan Pluvigner a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon