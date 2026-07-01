Art Péros Cosmic Dawa Pluvigner
jeudi 9 juillet 2026 · Pluvigner
Informations pratiques
Pluvigner
Art Péros Cosmic Dawa
Parc du StanG Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le rock de Cosmic Dawa, coloré, métissé et jubilatoire fait le pari de poser un regard fin et bienveillant sur le monde.
les mélodies originales et entêtantes soutenues par des arrangements à la fois puissants et ciselés, mettent en valeur des textes très positifs en français. Cosmic Dawa, c’est une énergie communicative, des couleurs vives et l’opportunité pour le public de chanter en choeur des refrains fédérateurs. .
Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Art Péros Cosmic Dawa Pluvigner a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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