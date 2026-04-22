Apéros Klam Vison Visu Le StanG Pluvigner

Pluvigner

Apéros Klam Vison Visu

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Avides de mélodies, Janick Martin et Robin Fincker les aspirent en profondeur, qu’elles soient d’aujourd’hui ou d’un autre âge, ils en déjouent les phrasés conventionnels. Jouant de fractures et de mélismes, de grooves et d’improviations, le duo aux timbres sonnants échange avec passion, intensité et frénésie. Un face à face intime et interpellant. .

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam Vison Visu

L’événement Apéros Klam Vison Visu Pluvigner a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon