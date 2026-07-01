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AGENDA · Pluvigner

Atelier pêche RDV Esplanade de la Mairie Pluvigner

mercredi 29 juillet 2026 · RDV Esplanade de la Mairie · Pluvigner

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
RDV Esplanade de la Mairie
Adresse
Place St Michel
Ville
56330 Pluvigner
Département
Morbihan
Tarif

Pluvigner

Atelier pêche

RDV Esplanade de la Mairie Place St Michel Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19

Profitez de l’été pour vous mettre au vert et vous reconnecter à la nature grâce aux ateliers pêche encadré par les animateurs de la Gaule Alréenne.

13h30 (rdv sur le parking derrière la Mairie de Pluvigner)

Inscription obligatoire par téléphone ou par mail

Prévoir tenue et chaussures adaptées eau et casquette pour les enfants assurance civile individuelle.   .

RDV Esplanade de la Mairie Place St Michel Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 84 87 33 45 

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English :

L’événement Atelier pêche Pluvigner a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT 56

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