Atelier pêche RDV Esplanade de la Mairie Pluvigner

mercredi 29 juillet 2026 · RDV Esplanade de la Mairie · Pluvigner

Informations pratiques

Pluvigner

Atelier pêche

RDV Esplanade de la Mairie Place St Michel Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 13:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-19

Profitez de l’été pour vous mettre au vert et vous reconnecter à la nature grâce aux ateliers pêche encadré par les animateurs de la Gaule Alréenne.

13h30 (rdv sur le parking derrière la Mairie de Pluvigner)

Inscription obligatoire par téléphone ou par mail

Prévoir tenue et chaussures adaptées eau et casquette pour les enfants assurance civile individuelle. .

RDV Esplanade de la Mairie Place St Michel Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 84 87 33 45

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English :

L’événement Atelier pêche Pluvigner a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT 56