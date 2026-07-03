Informations pratiques

Pluvigner

Art Péros Le Cabaret Mobile de Monsieur Toulmonde

Parc du StanG Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Avec son énergie débordante et une bonne humeur contagieuse, Monsieur Toulmonde promet un voyage réjouissant à travers les genres musicaux, pour s’ambiancer autour d’un piano.

Dans un one-man-show musical, il s’amuse à explorer de nouveaux styles et s’invente des personnalités alternatives en se faisant tour à tour influenceur inconnu, sportif hyperactif, rappeur trop gentil ou chanteur pour enfants ! .

Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Art Péros Le Cabaret Mobile de Monsieur Toulmonde Pluvigner a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon