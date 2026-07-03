Art Péros Bako Combé Pluvigner
jeudi 27 août 2026 · Pluvigner
Informations pratiques
Pluvigner
Art Péros Bako Combé
Parc du StanG Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Une tradition ici ne se discute pas, elle fait partie de lui depuis sa naissance ! Amadou Diao est Griot d’origine Burkinabé, joueur de Kora et N’goni, issu de la grande lignée des Diabaté. Ce savoir n’est pas un sanctuaire, il s’enrichit de l’expatriation et des rencontres.
Avec Gurvan Loudoux à la production électronique, Bako-Combé se joue des esthétiques entre tradition et modernité et trace sa route, guidé par la joie du partage et de la danse…
Prévoyez des chaussures pour danser, ça va bouger ! .
Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Art Péros Bako Combé Pluvigner a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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