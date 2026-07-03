Informations pratiques

Pluvigner

Art Péros Bako Combé

Parc du StanG Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Une tradition ici ne se discute pas, elle fait partie de lui depuis sa naissance ! Amadou Diao est Griot d’origine Burkinabé, joueur de Kora et N’goni, issu de la grande lignée des Diabaté. Ce savoir n’est pas un sanctuaire, il s’enrichit de l’expatriation et des rencontres.

Avec Gurvan Loudoux à la production électronique, Bako-Combé se joue des esthétiques entre tradition et modernité et trace sa route, guidé par la joie du partage et de la danse…

Prévoyez des chaussures pour danser, ça va bouger ! .

Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Art Péros Bako Combé Pluvigner a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon