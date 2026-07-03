Informations pratiques

Pluvigner

Art Péros Mickaël Vidal

Parc du StanG Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

De la clarinette, du chant et de l’accordéon diatonique.

Une pause musicale qui laisse une place démentielle à l’improvisation et aux surprises. Du roots quercynois, du brut, du beau et une pointe de pathos. Un solo sans détour qui donne à la voix son importance dans la fête. Un espace de liberté dont personne ne saurait prédire la teneur. .

Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Art Péros Mickaël Vidal Pluvigner a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon