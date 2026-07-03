Art Péros Mickaël Vidal Pluvigner
jeudi 20 août 2026 · Pluvigner
Informations pratiques
Pluvigner
Art Péros Mickaël Vidal
Parc du StanG Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
De la clarinette, du chant et de l’accordéon diatonique.
Une pause musicale qui laisse une place démentielle à l’improvisation et aux surprises. Du roots quercynois, du brut, du beau et une pointe de pathos. Un solo sans détour qui donne à la voix son importance dans la fête. Un espace de liberté dont personne ne saurait prédire la teneur. .
Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Art Péros Mickaël Vidal Pluvigner a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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