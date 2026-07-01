Informations pratiques

Pluvigner

Art Péros Accoustic Session

Parc du StanG Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Joris Brongniart et Alexandre Durand s’accompagnent à la guitare et à la contrebasse. Ils proposent un répertoire composé de reprises réarrangées dans les styles Pop & Folk de Simon & Garfunkel à UB 40 en passant par Sting, Supertramp, Toto ou encore Mickael Jackson. Une valeur sûre que ce duo qui fête ses 10 ans et a passé la barre de ses 400 concerts donnés ! .

Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Art Péros Accoustic Session Pluvigner a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon