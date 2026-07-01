Art Péros Accoustic Session Pluvigner
jeudi 16 juillet 2026 · Pluvigner
Informations pratiques
Pluvigner
Art Péros Accoustic Session
Parc du StanG Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Joris Brongniart et Alexandre Durand s’accompagnent à la guitare et à la contrebasse. Ils proposent un répertoire composé de reprises réarrangées dans les styles Pop & Folk de Simon & Garfunkel à UB 40 en passant par Sting, Supertramp, Toto ou encore Mickael Jackson. Une valeur sûre que ce duo qui fête ses 10 ans et a passé la barre de ses 400 concerts donnés ! .
Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Art Péros Accoustic Session Pluvigner a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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