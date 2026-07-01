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AGENDA · Pluvigner

Art Péros Accoustic Session Pluvigner

jeudi 16 juillet 2026 · Pluvigner

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Parc du StanG
Ville
56330 Pluvigner
Département
Morbihan
Tarif

Pluvigner

Art Péros Accoustic Session

Parc du StanG Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Joris Brongniart et Alexandre Durand s’accompagnent à la guitare et à la contrebasse. Ils proposent un répertoire composé de reprises réarrangées dans les styles Pop & Folk de Simon & Garfunkel à UB 40 en passant par Sting, Supertramp, Toto ou encore Mickael Jackson. Une valeur sûre que ce duo qui fête ses 10 ans et a passé la barre de ses 400 concerts donnés !   .

Parc du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Art Péros Accoustic Session Pluvigner a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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