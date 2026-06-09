Apéro-lecture avec Vanessa du Théâtre des Vallées Triguères
Apéro-lecture avec Vanessa du Théâtre des Vallées Triguères vendredi 10 juillet 2026.
Triguères
Apéro-lecture avec Vanessa du Théâtre des Vallées
Allée des Acacias Triguères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue. .
Allée des Acacias Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23
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English :
Come and round off this wonderful day in style! The apéro-lecture is open to all, with read-alouds in a warm and relaxed atmosphere.
L’événement Apéro-lecture avec Vanessa du Théâtre des Vallées Triguères a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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