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Escape game Triguères

Escape game Triguères

Escape game Triguères mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Allée des Acacias

Ville : 45220 Triguères

Département : Loiret

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Triguères

Escape game

Allée des Acacias Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-07

En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices !
En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices !   .

Allée des Acacias Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23 

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English :

In teams, solve riddles to help lift the curse hanging over your media libraries. Follow the clues to find the treasure hidden in Triguères!

L’événement Escape game Triguères a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO

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