Escape game Triguères
Escape game Triguères mardi 7 juillet 2026.
Triguères
Escape game
Allée des Acacias Triguères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices !
En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! .
Allée des Acacias Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23
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English :
In teams, solve riddles to help lift the curse hanging over your media libraries. Follow the clues to find the treasure hidden in Triguères!
L’événement Escape game Triguères a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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