APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN Saint-Martin-de-Boubaux
APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN Saint-Martin-de-Boubaux vendredi 8 mai 2026.
Saint-Martin-de-Boubaux
APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN
Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Apéro musical avec Jenny Dahan (guitare et chant). En partenariat avec Labo Rieuse.
Apéro musical avec Jenny Dahan (guitare et chant). En partenariat avec Labo Rieuse. .
Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com
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English :
Musical aperitif with Jenny Dahan (guitar and vocals). In partnership with Labo Rieuse.
L’événement APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère