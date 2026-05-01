Saint-Martin-de-Boubaux

APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN

Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Apéro musical avec Jenny Dahan (guitare et chant). En partenariat avec Labo Rieuse.

Apéro musical avec Jenny Dahan (guitare et chant). En partenariat avec Labo Rieuse. .

Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com

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English :

Musical aperitif with Jenny Dahan (guitar and vocals). In partnership with Labo Rieuse.

L’événement APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère