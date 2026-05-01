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APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN Saint-Martin-de-Boubaux

APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN Saint-Martin-de-Boubaux

APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN Saint-Martin-de-Boubaux vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Café Resto Associatif L'Essentiel

Ville : 48160 Saint-Martin-de-Boubaux

Département : Lozère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Saint-Martin-de-Boubaux

APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN

Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Apéro musical avec Jenny Dahan (guitare et chant). En partenariat avec Labo Rieuse.
Apéro musical avec Jenny Dahan (guitare et chant). En partenariat avec Labo Rieuse.   .

Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63  lessentiel_smb@gmail.com

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English :

Musical aperitif with Jenny Dahan (guitar and vocals). In partnership with Labo Rieuse.

L’événement APÉRO MUSICAL AVEC JENNY DAHAN Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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