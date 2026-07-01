AGENDA · Celas
Apéro peinture, Art à Mons, Celas
vendredi 31 juillet 2026 · Art à Mons · Celas
Informations pratiques
Apéro peinture Vendredi 31 juillet, 19h00 Art à Mons Gard
25 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00
Par l’association Art à Mons.
Art à Mons 58 route d’Alès, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie
Apportez de quoi grignoter, les boissons sont offertes.
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