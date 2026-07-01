Apéro peinture, Art à Mons, Celas

Informations pratiques

Apéro peinture Vendredi 31 juillet, 19h00 Art à Mons Gard

25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Par l’association Art à Mons.

Art à Mons 58 route d’Alès, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie

Apportez de quoi grignoter, les boissons sont offertes.