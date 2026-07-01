Stage peinture à l’huile ou acrylique, Art à Mons, Celas

Informations pratiques

Stage peinture à l’huile ou acrylique 3 août – 4 septembre Art à Mons Gard

285 € (matériel fourni)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T09:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-04T13:30:00+02:00 – 2026-09-04T16:30:00+02:00

Art à Mons 58 route d’Alès, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie

Par l’association Art à Mons.