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Stage “terre”, Art à Mons, Celas

mardi 28 juillet 2026 · Art à Mons · Celas

Stage “terre”, Art à Mons, Celas

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Art à Mons
Adresse
58 route d’Alès, 30340 Mons
Ville
30340 Celas
Département
Gard
Tarif
185 € (matériel fourni)

Stage “terre” 28 – 30 juillet Art à Mons Gard

185 € (matériel fourni)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T13:30:00+02:00 – 2026-07-30T16:30:00+02:00

Art à Mons 58 route d’Alès, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 62 26 61 »}]
Proposé par l’association Art à Mons.

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