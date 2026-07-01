Stage “terre”, Art à Mons, Celas

Informations pratiques

Stage “terre” 28 – 30 juillet Art à Mons Gard

185 € (matériel fourni)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T13:30:00+02:00 – 2026-07-30T16:30:00+02:00

Art à Mons 58 route d’Alès, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 62 26 61 »}]

Proposé par l’association Art à Mons.