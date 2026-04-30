Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer
Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer vendredi 17 juillet 2026.
Beaussais-sur-Mer
Apéro perché dans les arbres
Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Vivez l’aventure d’un apéro perché original à 14 mètres de haut ! Grimpe avec technique cordes lianes, puis moment de convivialité dans la canopée avec boisson locale et gourmandises. Une expérience unique pour se ressourcer dans le calme de la forêt.
– Prestation sur réservation.
– Activité accessible à tous sans limite d’âge (y compris les jeunes enfants) ou de handicap.
– D’autres dates possibles suivant les disponibilités
Adresse communiquée lors de la réservation. .
Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68
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English :
L’événement Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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