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AGENDA · Montbron

Apéro philo Place du Vieux Château Montbron

jeudi 29 octobre 2026 · Place du Vieux Château · Montbron

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place du Vieux Château
Adresse
Médiathèque du Minage
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Tarif

Montbron

Apéro philo

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Nathalie Coulvier nous invite à débattre de petites ou grandes questions en confrontant nos expériences à la lumière des philosophes.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70  mediatheque@montbron.fr

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English : philosophical aperitif

Nathalie Coulvier invites us to debate small or big questions by confronting our experiences in the light of philosophers.

L’événement Apéro philo Montbron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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