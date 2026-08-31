Journée sans écran, comptines et atelier lecture Place du Vieux Château Montbron

Informations pratiques

Montbron

Journée sans écran, comptines et atelier lecture

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 10:00:00

fin : 2026-10-15 12:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Découverte du lieu et atelier lecture pour tout petits (0 à 3 ans) avec un accompagnateur adulte.

Comptines et histoires sélectionnées avec soin par l’équipe de la médiathèque et une sage femme de PMI.

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English : Day without screen, nursery rhymes, and reading workshop

Discovery of the place and reading workshop for toddlers (0 to 3 years old) with an adult guide.

Nursery rhymes and stories carefully selected by the library team and a midwife from maternal and child protection.

L’événement Journée sans écran, comptines et atelier lecture Montbron a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord