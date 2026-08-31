Journée sans écran, comptines et atelier lecture Place du Vieux Château Montbron
jeudi 15 octobre 2026 · Place du Vieux Château · Montbron
Informations pratiques
Montbron
Journée sans écran, comptines et atelier lecture
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 12:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Découverte du lieu et atelier lecture pour tout petits (0 à 3 ans) avec un accompagnateur adulte.
Comptines et histoires sélectionnées avec soin par l’équipe de la médiathèque et une sage femme de PMI.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English : Day without screen, nursery rhymes, and reading workshop
Discovery of the place and reading workshop for toddlers (0 to 3 years old) with an adult guide.
Nursery rhymes and stories carefully selected by the library team and a midwife from maternal and child protection.
L’événement Journée sans écran, comptines et atelier lecture Montbron a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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