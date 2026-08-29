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AGENDA · Montbron

Au Fil du Conte Balade contée Place du Vieux Château Montbron

dimanche 4 octobre 2026 · Place du Vieux Château · Montbron

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place du Vieux Château
Adresse
Médiathèque du Minage
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Tarif

Montbron

Au Fil du Conte Balade contée

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Carte blanche à Céline Ripoll avec Amélie Armao et Philippe Imbert.
Tout public dès 7 ans, gratuit, durée 1h30.
En exterieur Point de rdv Médiathèque (En cas de mauvais temps, repli dans la salle des fêtes de Vouthon).
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70  mediatheque@montbron.fr

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English : Au Fil du Conte narrated walk

Carte blanche to Céline Ripoll with Amélie Armao and Philippe Imbert.
For all ages from 7, free, duration: 1h30.
Outdoors Meeting point: the multimedia library (In case of bad weather, inside the Vouthon village hall).

L’événement Au Fil du Conte Balade contée Montbron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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