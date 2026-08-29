Au Fil du Conte Balade contée Place du Vieux Château Montbron
dimanche 4 octobre 2026 · Place du Vieux Château · Montbron
Informations pratiques
Montbron
Au Fil du Conte Balade contée
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Carte blanche à Céline Ripoll avec Amélie Armao et Philippe Imbert.
Tout public dès 7 ans, gratuit, durée 1h30.
En exterieur Point de rdv Médiathèque (En cas de mauvais temps, repli dans la salle des fêtes de Vouthon).
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English : Au Fil du Conte narrated walk
Carte blanche to Céline Ripoll with Amélie Armao and Philippe Imbert.
For all ages from 7, free, duration: 1h30.
Outdoors Meeting point: the multimedia library (In case of bad weather, inside the Vouthon village hall).
L’événement Au Fil du Conte Balade contée Montbron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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