Au Fil du Conte Balade contée Place du Vieux Château Montbron

Informations pratiques

Montbron

Au Fil du Conte Balade contée

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Carte blanche à Céline Ripoll avec Amélie Armao et Philippe Imbert.

Tout public dès 7 ans, gratuit, durée 1h30.

En exterieur Point de rdv Médiathèque (En cas de mauvais temps, repli dans la salle des fêtes de Vouthon).

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English : Au Fil du Conte narrated walk

Carte blanche to Céline Ripoll with Amélie Armao and Philippe Imbert.

For all ages from 7, free, duration: 1h30.

Outdoors Meeting point: the multimedia library (In case of bad weather, inside the Vouthon village hall).

L’événement Au Fil du Conte Balade contée Montbron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord