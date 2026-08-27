Présentation de la saison des Carmes et spectacle Place du Vieux Château Montbron

Informations pratiques

Montbron

Présentation de la saison des Carmes et spectacle

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English :

L’événement Présentation de la saison des Carmes et spectacle Montbron a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord