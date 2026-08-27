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AGENDA · Montbron

Présentation de la saison des Carmes et spectacle Place du Vieux Château Montbron

jeudi 15 octobre 2026 · Place du Vieux Château · Montbron

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place du Vieux Château
Adresse
Médiathèque du Minage
Ville
16220 Montbron
Département
Charente
Tarif

Montbron

Présentation de la saison des Carmes et spectacle

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70  mediatheque@montbron.fr

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English :

L’événement Présentation de la saison des Carmes et spectacle Montbron a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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