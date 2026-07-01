Visite guidée du musée d’art moderne mexicain d’Aquitaine, Musée d’Art Moderne Mexicain d’Aquitaine, Montbron

Informations pratiques

Visite guidée du musée d’art moderne mexicain d’Aquitaine 18 – 20 septembre Musée d’Art Moderne Mexicain d’Aquitaine Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le public est invité à découvrir l’univers artistique de Jorge Dubon à travers une visite guidée du jardin de sculptures du musée.

Cette visite permettra de parcourir les différentes œuvres monumentales présentées en extérieur et d’en comprendre l’histoire, les techniques de réalisation, les matériaux utilisés ainsi que leur place dans le parcours artistique du sculpteur.

Les visiteurs découvriront également les grandes étapes de la carrière de Jorge Dubon, son approche de la sculpture monumentale et les liens étroits qu’entretiennent ses créations avec le paysage et l’espace public.

Cette rencontre offre une occasion privilégiée d’explorer les coulisses du projet muséal, d’échanger autour de l’art contemporain et de mieux comprendre la démarche artistique qui a conduit à la création du musée.

Musée d’Art Moderne Mexicain d’Aquitaine 6 rue de chez maridou, 16220 montbron Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 16 29 11 50 https://www.mamma.jorgedubon.art/ Le Musée d’Art Moderne Mexicain d’Aquitaine (MAMMA – Jorge Dubon), situé à Montbron en Charente, est un lieu dédié à la sculpture contemporaine et à la préservation de l’œuvre du sculpteur Jorge Dubon.

Le musée présente un parcours de sculptures monumentales en plein air dans un environnement naturel accessible aux visiteurs. Bois, acier corten, pierre et autres matériaux dialoguent avec le paysage au fil d’un cheminement artistique ouvert à tous.

Le MAMMA a pour vocation de favoriser la rencontre entre l’art contemporain, les beaux-arts, la nature et le public. À travers ses collections, ses expositions et ses événements culturels, le musée participe au développement de l’offre culturelle et touristique du territoire tout en proposant une découverte originale de la sculpture monumentale en Charente. Parking à 150M

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public est invité à découvrir l’univers artistique de Jorge Dubon à travers une visite guidée du jardin de sculptures du musée.

© Musée d’Art Moderne Mexicain d’Aquitaine