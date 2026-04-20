Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro polyphonique La Salvetat-Peyralès

Apéro polyphonique La Salvetat-Peyralès

Apéro polyphonique La Salvetat-Peyralès vendredi 15 mai 2026.

Ville : 12440 La Salvetat-Peyralès

Département : Aveyron

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : 13 Tarif de base plein tarif

La Salvetat-Peyralès

Apéro polyphonique

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Ensemble vocal Urmas Polyphonies du Nord et du Sud de l’Europe
Concert, boisson et assiette apéritive sur réservation. Bar ouvert au bénéfice de l’association de l’Hôtel.
13  .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63  contact.lesentreprenants@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Urmas Vocal Ensemble Polyphonies from Northern and Southern Europe
Concert, drinks and aperitif plate on reservation. Bar open to benefit the hotel?s association.

L’événement Apéro polyphonique La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à La Salvetat-Peyralès (Aveyron)