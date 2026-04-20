Apéro polyphonique La Salvetat-Peyralès
Apéro polyphonique La Salvetat-Peyralès vendredi 15 mai 2026.
La Salvetat-Peyralès
Apéro polyphonique
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Ensemble vocal Urmas Polyphonies du Nord et du Sud de l’Europe
Concert, boisson et assiette apéritive sur réservation. Bar ouvert au bénéfice de l’association de l’Hôtel.
13 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
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English :
Urmas Vocal Ensemble Polyphonies from Northern and Southern Europe
Concert, drinks and aperitif plate on reservation. Bar open to benefit the hotel?s association.
L’événement Apéro polyphonique La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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