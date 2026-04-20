La Salvetat-Peyralès

Apéro polyphonique

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Ensemble vocal Urmas Polyphonies du Nord et du Sud de l’Europe

Concert, boisson et assiette apéritive sur réservation. Bar ouvert au bénéfice de l’association de l’Hôtel.

13 .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Urmas Vocal Ensemble Polyphonies from Northern and Southern Europe

Concert, drinks and aperitif plate on reservation. Bar open to benefit the hotel?s association.

L’événement Apéro polyphonique La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)