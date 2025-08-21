Randonnée Le château de Peyroles La Salvetat-Peyralès Aveyron

Randonnée Le château de Peyroles

Randonnée Le château de Peyroles 12440 La Salvetat-Peyralès Aveyron Occitanie

Belle promenade alternant un sentier complétement isolé le long du Liort, les ruines du château de Peyroles et un très beau village à la campagne.

Circuit 31 du topoguide entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (édition 2021)

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68791-le-chateau-de-peyroles

English :

Beautiful walk alternating between a completely isolated path along the Liort, the ruins of Peyroles castle and a beautiful village in the countryside.

Route 31 in the entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain guidebook (2021 edition)

Deutsch :

Schöne Wanderung, die abwechselnd einen völlig einsamen Pfad entlang des Liort, die Ruinen des Schlosses von Peyroles und ein sehr schönes Dorf auf dem Land umfasst.

Rundgang 31 im Topoguide entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (Ausgabe 2021)

Italiano :

Una bella passeggiata che alterna un sentiero completamente isolato lungo il Liort, le rovine del castello di Peyroles e un bel villaggio in campagna.

Itinerario 31 nella guida entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (edizione 2021)

Español :

Un hermoso paseo que alterna un camino completamente aislado a lo largo del Liort, las ruinas del castillo de Peyroles y un hermoso pueblo en el campo.

Ruta 31 en la guía entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (edición 2021)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par ADT Aveyron