Le Viaur au Pont de la Roque (lâchers de truites) La Salvetat-Peyralès Aveyron

Le Viaur au Pont de la Roque (lâchers de truites)

Le Viaur au Pont de la Roque (lâchers de truites) Bellecombe 12440 La Salvetat-Peyralès Aveyron Occitanie

Très joli parcours sur la rivière Viaur entre les départements de l’Aveyron et du Tarn

English :

Very nice course on the Viaur river between the departments of Aveyron and Tarn

Deutsch :

Sehr schöne Strecke auf dem Fluss Viaur zwischen den Departements Aveyron und Tarn

Italiano :

Un percorso molto bello sul fiume Viaur, tra i dipartimenti dell’Aveyron e del Tarn

Español :

Muy bonito recorrido en el río Viaur entre los departamentos de Aveyron y Tarn

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par ADT Aveyron